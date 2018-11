Des éleveurs pensent avoir la preuve que le loup est arrivé en Haute-Vienne

Eymoutiers, France

C'est dans le secteur d'Eymoutiers que la présence du loup serait avérée selon les résultats d'analyses commandées et commentées par des éleveurs regroupés au sein de l'association "Préservons nos troupeaux des loups en Limousin". Ils ont méthodiquement prélevé la salive sur les plaies de plusieurs brebis égorgées depuis le printemps dernier dans le secteur, car ils ne croient pas à la thèse des autorités et des experts locaux qui attribuent ce attaques à des chiens ou à des blaireaux. Ils se sont donc tournés vers un laboratoire allemand qui a l'habitude de travailler avec des éleveurs des Alpes. Les derniers résultats viennent de tomber et vont même au-delà de ce que soupçonnait Emilie Pons de Lanay, une des éleveuses qui a perdu des bêtes.

On a l'ADN complet de deux loups - Emilie Pons de Lanay, éleveuse de brebis à Eymoutiers

Pour l'association, il n'y a donc pas un mais deux loups du côté d'Eymoutiers. Un mâle et une femelle, précise le laboratoire allemand. Ce sont "des espèces hybrides mais pas des chiens loups" ajoute Emilie Pons de Launay, qui estime qu'il est temps que les autorités reconnaissent "la présence permanente des loups. _On a des attaques qui s'accélèrent et un déni sur ce qui se passe en Limousin_." L'éleveuse explique que ça permettrait à ceux dont les bêtes ont été attaquées d'être indemnisées. Elle plaidera cette cause lors d'une réunion en préfecture de Limoges ce mardi lors d'un rendez-vous plus feutré que sa dernière visite. Le mois dernier, Emilie Pons de Launay avait déposé la carcasse d'une de ses brebis devant cette même préfecture.