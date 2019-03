Laval, France

C'est le dernier week-end pour le salon de l'agriculture 2019 à Paris, les portes fermes ce dimanche soir. Les derniers concours vont avoir lieu. Il y a bien sur les concours animaux, bovins, ovins, équins, mais aussi les concours de produits, avec les fameuses médailles décernées, de bronze, d'argent ou d'or, attribuées par des jurés.

Bronze, argent ou or

Parmi les jurés cette année, il y avait des élèves du lycée agricole de Laval, étudiants en BTS production animal. Ils ont été jurés pour les produits charcutiers. Pour ça les étudiants ont été formés au lycée par l'institut du porc.

"On regarde d'abord l'aspect, la couleur, et le goût qui nous reste dans la bouche après. Ensuite on a l'odeur, une odeur de rance, une odeur animale, ou une bonne odeur de jambon que nous consommateurs on attend en fait. Et puis il y a la texture, trop sèche, trop molle ou trop pâteuse", explique Alicia Veugeois-Foret. Cette étudiante a dû départager sept jambons de Bayonne. Avec les autres jurés de sa table, elle a décerné deux médailles.

"Si le gras est bien réparti, si c'est fondant, trop élastique, si il y a trop de poivre, de sel", ajoute Camille Gareau. Elle a départagé des rosettes. "S'il y a trop de défaut on sait qu'il ne sera pas médaillé, s'il n'y que des points positifs, si on est tous d'accords, et bien on dit pourquoi pas une médaille". "On préfère mettre une médaille à un producteur qui le mérite vraiment, qu'à tout le monde, et ça ne servirai plus à rien", explique Camille Gareau.

C'est une lourde responsabilité reconnait Thomas Triboy, cet étudiant a dégusté des rillettes : "Ça influence le secteur derrière, donc c'est important d'être le plus objectif possible".

La dégustation, puis la délibération

Les jurés ne sont pas forcement des professionnels du secteur. Emmanuel Fournier est enseignant au lycée agricole de Laval, à sa table pour déguster des pâtés traditionnels, il y avait des personnes aux profils différents : "il y avait un petit artisan charcutier, quelqu'un du ministère de l'agriculture, et puis un étudiant en médecine qui était là en tant qu'amateur averti. C'était bien", sourit l'enseignant.

Tous on dû trouver un compromis pour attribuer les médailles. "Après la nuance c'est, est-ce qu'on est sur du bronze, une médaille qui va encourager un producteur. Dans le commentaire on va noter les pistes amélioration, et puis l'or où on est sur un produit excellent", explique Emmanuel Fournuer.

Chaque groupe de jurés a le droit d'attribuer 30% de médailles aux produits goûtés : deux médailles maximum pour six produits dégustés, trois pour neuf par exemple.