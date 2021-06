Des fermes de toute la France ouvrent leurs portes ce week-end pour les "journées nationales de l'agriculture"

Un millier de fermes ouvrent leurs portes à partir de ce vendredi 18 et jusqu'à ce dimanche 20 juin dans toute la France. Il s'agit d'une initiative du monde agricole à l'occasion des "journées nationales de l'agriculture" et destinée à faire connaître les métiers et les savoir-faire.