Des feux allumés autour de Brignoles pour protéger les vignes du gel

Ce sont des images impressionnantes et très rares en Provence ! Pour contrer les gelées matinales exceptionnelles de ce début mai, plusieurs viticulteurs des Côteaux Varois ont allumé des feux de paille sur leurs parcelles pour réchauffer les vignes. Mairies et pompiers ont été informés.

La Celle, France

Il était annoncé depuis plusieurs jours ! Le gel a fait son apparition ce lundi matin autour de Brignoles : il a fait jusqu’à moins 2 degrés. Des températures négatives redoutées par les viticulteurs des Côteaux Varois car les premiers bourgeons apparaissent sur les vignes. Plusieurs domaines ont donc allumé des feux de paille sur leurs parcelles pour réchauffer les vignes. Si le procédé est fréquent dans d’autres vignobles, il est très rare en Provence.

Une première au Château Saint-Julien à La Celle

Claire Canolle, responsable du Château Saint-Julien à La Celle (83), a utilisé le procédé de "l’enfumage" ou "couvert de fumée" pour la première fois ce lundi matin. Le domaine s’était fait surprendre il y a deux ans par une gelée printanière qui avait causé de gros dégâts sur les vignes. Mais cette année, grâce à son abonnement au site Météo Varoise, la viticultrice a pu prendre les devants en achetant au cours du week-end 8 ballots de paille.

Mairies voisines et pompiers ont été informés

Après avoir informé les municipalités voisines et les pompiers, Claire Canolle et ses équipes ont incendié le foin : "Nous avons d’abord mouillé les ballots car l’objectif n’est pas qu’ils brûlent mais qu’ils produisent une épaisse fumée. La fumée recouvre la parcelle et sert de couverture aux vignes" précise la jeune femme. Le procédé a été efficace car, selon les premières constations, les vignes du Château Saint-Julien n’ont pas souffert du gel. De nouveaux feux pourraient être allumés ce mardi matin puisque de nouvelles gelées sont annoncées. Les viticulteurs vont surveiller de toutes façons leurs parcelles jusqu’à la fin de la semaine et les redoutés Saints de glace (11-12-13 mai).