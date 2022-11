Dans le Calvados, des forums pour accompagner la transmission d'une exploitation agricole

C'est une inquiétude grandissante pour bon nombre d'agriculteurs : la transmission de leur exploitation agricole. C'est souvent le cas quand l'exploitant n'a pas de repreneur dans la famille. Heureusement des solutions existent, mais il faut agir vite quand on sait qu'un agriculteur sur deux en Normandie est proche de la retraite ! Ces problématiques sont abordées dans les forums de la Transmission et de l'Installation en agriculture. Un forum où les futurs cédants bénéficient de formations, témoignages et premiers conseils pour céder ou reprendre une entreprise agricole en Normandie.

Dans le Pays d'Auge, on comptait 975 exploitations agricoles en 2020 contre 1160 en 2010. Dans 2 ou 3 ans, 375 agriculteurs vont partir à la retraite dans le Pays d'Auge.

Axer vers les nouveaux modes de production

Comment attirer les agriculteurs de demain ? Pour Benoît Charbonneau, vice-président de l'agglo Lisieux-Normandie, il faut se pencher davantage sur les nouveaux modes de productions et les nouvelles exploitations.

"On voit qu'il y a des domaines qui se développent très fortement, comme les productions céréalières ou les productions laitières. On voit réapparaître des nouvelles formes d'installation autour des produits fermiers. Il faut encourager toutes les reprises d'exploitations différentes. Par exemple, sur le pays d'Auge, on a 20 % de producteurs qui sont en transformation bio. On a un agriculteur sur cinq qui fait de la vente de produits fermiers. C'est très spécifique dans le Pays d'Auge puisqu'on est une région bocagère, herbagère et pas loin de Paris, avec beaucoup de vente directe. Il faut tout faire pour que chaque jeune qui veut s'installer puisse s'épanouir".