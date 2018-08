Provence, France

Manger 5 fruits et légumes par jour d'accord, mais pour certaines familles c'est un luxe. Cette année le climat a fait monter les prix de certains fruits comme les cerises, les abricots, les pêches. De juin 2017 à mai 2018 une hausse générale de près de 10%. Et les prix ont continué de grimper pour certains fruits en raison d'une météo défavorable.

Des conditions météo défavorables à certaines productions

En cause les fortes pluies du printemps qui ont endommagé les cultures. Certains producteurs de cerises par exemple n'ont même pas ramassé, la maigre récolte des baies bonnes pour la vente n'aurait pas couvert le coût de la main d'oeuvre. "Des orages ont endommagé les fruits, les pluies incessantes ont favorisé les parasites", confirme Romain Blanchard, président des jeunes agriculteurs des Bouches-du-Rhône. Les fruits, devenus rares, sont donc chers.

"À 8 euros le kilo de cerises c'est de la folie !" proteste une varoise, "il vaut mieux acheter des fruits au sirop ! "

À l'inverse certaines productions ont d'abord tiré partie de cette eau printanière avant de souffrir de la chaleur et de la sécheresse. "On est inquiet pour les céréales et les vignes", poursuit Romain Blanchard.

"On se rabat sur les fruits les moins chers" (une mère de famille de Toulon)

Sur les étals de certains marchés de Provence le kilo d'abricots ou de pêches nectarines refroidit parfois le consommateur : "on se rabat sur les fruits les moins chers comme le melon et la pastèque" confirme une mère de famille de Toulon. "Si on convertit en franc on se met en colère", renchérit un acheteur.

Des produits bio toujours au dessus du lot

Les prix s'envolent parfois dans le bio : près de 5 euros le kilo d'abricots au marché de Toulon, 4,80 euros le kilo de reines claude dorées de Provence, et jusqu'à 6,80 euros le kilos de haricots verts. Manger sain et de saison, ce n'est pas donné à toutes les bourses.