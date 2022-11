Des fruits et légumes d'été en abondance en Lozère

Râteau à la main, Alain profite de la douceur de l'après-midi pour s'occuper de son jardin potager à Mende : "__c'est, une année, exceptionnelle au niveau météo. Je viens de ramasser des fraises, des tomates, des poivrons, c'est exceptionnel." Et certains légumes poussent en abondance. Élodie ne sait plus quoi faire de ses courgettes : "ce n'est pas normal pour la saison. À la même période, l'an dernier, les sols étaient gelés et les jardins bâchés."

Avec les records de chaleur d’octobre, les légumes d’été sont toujours là. © Radio France - said makhloufi

Même constat dans le jardin potager de Bernard : "on va trouver des tomates, des aubergines. C_'est incroyable d'avoir encore du travail au jardin en novembre_ et de récolter des fruits encore à cette période-là. Il y a des choses normales comme ramasser des choux en novembre, mais des tomates et des aubergines, c'est plutôt surprenant."

