Des gilets jaunes pourraient participer à la manifestation des agriculteurs devant la Préfecture de la Mayenne

Laval, France

Les gilets jaunes mayennais ont pris l'habitude depuis le début de leur mouvement de contestation de communiquer essentiellement sur les réseaux sociaux et en particulier Facebook.

Certains d'entre eux pourraient donc participer au rassemblement organisé, ce jeudi de 11h à 15h, devant la Préfecture, à Laval, par la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs.

En 2017, les agriculteurs avaient obtenu un certain nombre de garanties de la part de l'État et des Grandes et Moyennes Surfaces pour mieux prendre en compte les coûts de production de leurs produits et des prix pratiqués par ces distributeurs. Des garanties qui devaient être signées par ordonnances avant le 1er décembre et le début des négociations commerciales.... mais il n'en est rien.