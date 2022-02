Des grosses truffes belles et très parfumées sur les étals de la fête de Chartrier-Ferrière ce dimanche

Il y a de belles truffes en Corrèze cette année. La saison bat son plein. Ce dimanche les étals de la traditionnelle fête de la truffe de Chartrier-Ferrière devraient du coup être bien garnis. Un moment que tous les producteurs attendent. Ils sont environ 80 en Corrèze essentiellement sur le causse corrézien et dans le pays de l'Yssandonnais.

Des grosses truffes

À Turenne Georges Parlange exploite environ 5 hectares de chênes truffiers. Tous ne sont pas encore capables de produire les tuber melanosporum mais avec Mario, son chien lagotto romagnolo de 6 ans, il a tout de même un joli temps de cavage, la recherche des truffes, quasi chaque jour en pleine saison. "Cette année on a de grosses truffes" explique-t-il. Plus grosses que l'année dernière". Ce n'est pas du tout une année exceptionnelle mais le trufficulteur ne se plaint pas pour autant. Il vend la totalité presque de sa production par correspondance à des clients fidèles. "J'en expédie à Paris, à Toulouse et même cette année j'en ai qui sont parties dans les Ardennes".

Un excellent parfum

Seule petite déception pour Georges Parlange : la production commence déjà à décliner. Les truffes sont de plus en plus petites. C'est au moins 15 jours plus tôt que les années précédentes selon lui. Ce que confirme Bernard Reynal, le président du syndicat des trufficulteurs de la Corrèze qui assure toutefois qu'il y aura encore de la truffe lors du dernier marché primé de Brive le 26 février. Son parfum en revanche est très prononcé cette année. "Le vrai parfum de la tuber melanosporum" précise-t-il. Quant au prix la truffe avait atteint 1000 euros le kilo avant les fêtes et juste après. Un prix exagéré pour Bernard Reynal qui note qu'il est revenu maintenant aux alentours de 800 euros. "C'est un prix très raisonnable".