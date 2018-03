Bouches-du-Rhône, France

Chaque année la métropole Aix-Marseille perd 900 hectares de terres agricoles qui sont alloués à d'autres usages. C'est ce qui doit se passer à Auriol et Peynier où 22 hectares, en tout, doivent être cédés pour les besoins de projets immobiliers.

Un hôtel 4 étoiles à la place des terres agricoles

A Peynier, une cuisine centrale, un hôtel de luxe, des bureaux, des logements sociaux, une crèche et un ehpad devraient voir le jour, selon l'association Actions terres citoyennes, sur des terres en friche situées à environ 4 kilomètres du centre du village. «On a rien contre les constructions mais on aimerait qu'elles aillent se faire au cœur du village là où il reste de la place», explique Max Pennacchiotti, président de l'association. Le Collectif de Peynier et Actions terres citoyennes proposent à la mairie un projet alternatif : «on a de jeunes paysans qui veulent s'installer et qui ne trouvent pas de terres», précise Max Pennacchiotti.

Des logements sociaux à Auriol

A Auriol, ce sont des logements sociaux qui devraient remplacer les 7 hectares de terres agricoles menacées. Là aussi, des associations ne comprennent pas ce choix : «Il y a suffisamment de zones sur Auriol à aménager pour ne pas prendre les terres agricoles comme variable d'ajustement à chaque fois», proteste Frédéric Fassetta, du collectif 3A. Eux, proposent d'installer sur ces terres des agriculteurs Bio en lieu et place du projet de logements sociaux.