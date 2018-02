La préfecture de la Manche a décidé lundi d’interdire la pêche et la vente de tous les coquillages en provenance de deux zones de la côte ouest : Pirou sud et Agon nord. Un virus a provoqué plusieurs intoxications.

La préfecture de la Manche a pris la décision ce lundi d’interdire jusqu’à nouvel ordre la pêche amateur et professionnelle et la commercialisation de tous les coquillages en provenance des zones de production situées au sud de Pirou et au nord d’Agon-Coutainville.

Tous les produits expédiés depuis le 15 janvier dernier pour Agon-Coutainville et depuis le 24 janvier pour Pirou sud doivent être retirés de la vente et détruits par les producteurs.

Plusieurs intoxications en France

Ces mesures ont été prises suite à deux cas d’intoxications collectives. Dans le Var, quatre personnes ont été contaminées après avoir mangé des huîtres. Neuf autres personnes sont tombées malades dans le Maine-et-Loire. Toutes souffrent de désagréments gastriques.

« C’est un virus épisodique qui n’a pas de lien avec les pollutions que l’on constate malheureusement sur la côte ouest (de la Manche). Ces virus disparaissent en moyenne du milieu après 28 jours. » (Jean-Pascal Devis, DDTM)

Une soixante de producteurs seront impactés par l’interdiction.