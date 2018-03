Ils viennent de toute la France. Les élèves des lycées agricoles présentent au jury du Salon et aux visiteurs leur amour du métier d'agriculteur. France Bleu Normandie a rencontré les Normands motivés.

Paris, France

Heureuse, Lilou, Hortense. Trois vaches normandes pour trois lycées (dans l'ordre) : celui du Robillard dans le Calvados, celui du Neubourg dans l'Eure, et celui d'Yvetot en Seine-Maritime. Les trois vaches sont chacune entourée au Salon de l'Agriculture Porte de Versailles à Paris par une équipe d'environ sept jeunes. Des lycéens normands venus présenter leur métier dont ils sont amoureux. Un métier qui change grâce à cette nouvelle génération d'agriculteurs.

"On prend soin de nos bêtes"

En plus d'épreuves pratiques réalisées sur le ring devant le jury samedi et dimanche, les lycéens doivent depuis mercredi montrer dans les allées du Salon la meilleure facette d'eux-mêmes, du métier et de leur lien avec leur vache. "Y'en a marre des clichés sur nous, agriculteurs. Beaucoup pensent qu'on ne prend pas soin de nos vaches, mais c'est faux", assure Tristan du lycée agricole du Neubourg (Eure).

Les jeunes du lycée agricole du Neubourg dans l'Eure avec leur vache Lilou. © Radio France - Victoria Koussa

"On doit être irréprochable, les membres du jury peuvent passer anonymement et nous lancer un pic (...) on doit leur dire calmement que sans agriculture, il n'y a pas de nourriture", précise Hugo, en deuxième année de BTS au lycée d'Yvetot (Seine-Maritime).

Les lycéens d'Yvetot avec leur tenue de compétition, chapeau de paille et doudoune sans manches. © Radio France - Victoria Koussa

Trouver des sponsors pour participer

Autre facette d'un métier d'agriculteur qui change : une épreuve numérique pour ce concours du Trophée des lycées agricoles. "On a dû créer une page Facebook avec le nom de notre collectif pour se faire connaître", explique Coline du lycée du Robillard.

Les jeunes ont aussi été lancés dans le monde professionnel et ses épreuves. Ils ont dû démarcher des entreprises locales pour trouver des fonds, six mille euros par exemple pour le lycée du Robillard, afin de financer le voyage d'eux, de la vache, leur logement à Paris le temps du concours, les tickets d'entrée et le voyage en car pour leurs camarades restés au lycée.