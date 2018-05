Des kangals pour lutter contre le loup dans la Drôme

Par Emmanuel Champale, France Bleu Drôme-Ardèche et France Bleu

Face aux attaques qui se multiplient, de plus en plus d'éleveurs de moutons drômois se tournent vers un chien redoutable originaire de Turquie et qui pourchasse les loups : le berger d'Anatolie.