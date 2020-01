Des lots de fromages des Cévennes retirés de la vente après une suspicion de contamination à la Listeria

Moissac-Vallée-Française, France

Des germes de Listeria découverts sur des échantillons de "Moissac des Cévennes" fabriqués à la Fromagerie des Cévennes installée en Lozère. L'ensemble des lots a aussitôt été retiré de la commercialisation. Certains de ces produits ayant toutefois été commercialisés avant la mesure de retrait, le fabricant recommande "aux personnes qui détiendraient des produits appartenant aux lots concernés de ne pas les consommer, de les détruire ou de se les faire rembourser. " Les produits sont distribués dans les supermarchés Carrefour. Les lots concernés :

Les lots de barquettes « 3 fromages » portant les numéros 36 019 ; 36 119 ; 36 319 ; 36 519 et 00220. Leur estampille sanitaire est FR 48 097 011 et leurs dates limites de consommation 10/02/2020 ; 11/02/2020 ; 13/02/2020 et 15/02/2020.

Les lots de "Moissac des Cévennes" portant les numéros 00520 et 00720, l’estampille sanitaire FR 48 097 011 et les dates limites de consommation 15/02/2020 et 17/02/2020.

900 analyses par an

Le directeur de la Fromagerie des Cévennes indique que c'est seulement la deuxième fois en 60 ans qu'elle doit faire face à ce genre de problème. Plus de 2 millions de fromages sont fabriqués chaque année (15 à 20 000 par jour) dans l'entreprise lozérienne installée à Moissac-Vallée-Française au sud-est du département. 900 analyses sont réalisées chaque année. "Nous avons un plan de contrôle qui a parfaitement fonctionné explique Frédéric Monod, le directeur et jusqu'à présent nous n'avons jamais eu de problème, sauf là. Alors qu'une petite quantité de formages était déjà partie dans les magasins, on a eu un doute et on s'est aperçu qu'il y avait une présence de Listeria et on a procédé immédiatement au retrait-rappel dans les magasins". On ignore toujours la source de la contamination. Toutes les analyses effectuées a posteriori ont été négatives.

Frédéric Monod, directeur de la "Fromagerie des Cévennes" Copier

La production devrait reprendre lundi

Après 15 jours d'arrêt, la commercialisation des formages devrait reprendre ce lundi. Frédéric Monod, le directeur de la Fromagerie des Cévennes" se veut rassurant. "Les dénombrements de Listeria que nous avons faits sont très faibles. Les personnes qui auraient consommé du fromage vendu dans les lots contaminés ne risquent à priori pas grand chose."

Les femmes enceintes particulièrement concernées

Par précaution, les personnes qui auraient consommé les produits indiqués et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. Les femmes enceintes doivent être particulièrement attentives à ces symptômes ainsi que les personnes immuno-déprimées et les personnes âgées.

Un numéro de téléphone est mis à la disposition des consommateurs : 04 66 45 72 35