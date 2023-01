Des lots de saumon fumé vendus chez Carrefour et Leclerc potentiellement contaminés par la listeria

Du saumon fumé potentiellement contaminé à la listeria a été vendu en fin d'année dans les magasins Carrefour et Leclerc (photo dillustration)

Après Monoprix la semaine dernière, c'est au tour des enseignes Carrefour et Leclerc de procéder au rappel de lots de saumon fumé. Le site Rappel Conso met en garde contre la présence éventuelle de la bactérie listeria dans ces paquets vendus entre le 28 décembre 2022 et le 28 janvier 2023.

Du saumon bio et du saumon de Norvège

Le premier lot concerné, du saumon fumé élevé en Norvège, a été commercialisé sous la marque Ronde des mers , chez Leclerc, en paquet de 8 tranches de 300 grammes. Les produits potentiellement contaminés portent le code additionnel 09 à la suite du code-barres.

Les deux autres lots ont été vendus par Carrefour sous la marque distributeur Bio , il s'agit d'un lot de 2 tranches de 80 grammes et d'un autre de 4 tranches de 140 grammes, leur date limite de consommation était fixée au 19 janvier.

Des risques pour les femmes enceintes

Si vous avez acheté l'un de ces produits, Rappel Conso vous invite à ne pas les manger et à les ramener à leur point de vente où un remboursement vous sera proposé. Le risque, en cas de consommation, est d'avoir de la fièvre, accompagnée de maux de tête et de courbatures. Dans ce cas-là, il faut consulter un médecin. Des "formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte" peuvent apparaître, précise le site du gouvernement.