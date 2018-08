Chalais, France

De quoi faire saliver les vacanciers de passage en Berry cet été. La Chambre d'agriculture de l'Indre organise quatre marchés de producteurs de pays cette semaine dans le département en partenariat avec les communes suivantes : Chalais, Eguzon, Buzançais et Le Magny.

"Les visiteurs pourront faire leurs achats de produits fermiers sur ces quatre marchés et profiter d’une agréable soirée, autour de _grandes tablées_, à déguster les produits et plats préparés par les producteurs à cet effet. Un spectacle de musiques celtiques animera l’après marché en soirée à partir de 21h à le Magny", indique la Chambre d'agriculture.

Charcuteries et fromages locaux

"Une quinzaine de producteurs fermiers du Berry seront présents sur chaque site avec des charcuteries et viande de porc, de la viande d’agneau, des escargots cuisinés, des frites maison, des légumes, des fromages de chèvres, des pâtisseries bio, des sorbets, des _miels et pains d’épices_, des vins de Reuilly et de Valençay, des bières, du safran et gâteaux au safran, des confitures variées et encore beaucoup d’autres produits succulents et locaux".

Une charte de qualité

La Chambre d'agriculture précise que ces marchés "sont réglementés par une charte qui garantit aux consommateurs que les produits proposés proviennent directement et exclusivement des producteurs locaux. Concernant les quelques artisans d’art et de bouche autorisés à se joindre aux producteurs sur ces marchés, ils doivent également assurer et maîtriser entièrement le façonnage ou la création de leurs produits".

Les marchés de producteurs