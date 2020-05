La FDSEA a lancé un achat groupé de masques jetables, de masques lavables et de solution hydroalcoolique pour que ses adhérents puissent disposer d’équipements de protection. Le syndicat agricole commence ses distributions ce mercredi à Amiens, Abbeville et Belloy-en-Santerre.

Des masques et du gel hydroalcoolique pour les agriculteurs de la Somme

Des masques et du gel hydroalcoolique pour les agriculeurs. La FDSEA de la Somme va distribuer à partir de ce mercredi 2000 litres de solution désinfectante et 25 000 masques (jetables et lavables) à ses adhérents.

Il y aura des points de distribution à Abbeville, à Amiens et à Belloy-en-Santerre, près de Péronne. Selon la FDSEA, les agriculteurs sont désormais davantage exposés au coronavirus avec le déconfinement et la reprise des activités économiques.

La FDSEA de la Somme veut "permettre à [ses] adhérents de _travailler, de produire, [et] de nourrir la population en toute sécurité_". Le syndicat veut aussi "éviter qu’une crise sanitaire s’ajoute à la crise économique" : le secteur agricole subit les conséquences de l'épidémie de Covid-19 entre la fermeture de certaines usines de transformation, le ralentissement des échanges internationaux et la mise à l'arrêt des restaurants et des cantines scolaires.

Les adhérents de la FDSEA qui souhaitent retirer des masques et du gel hydroalcoolique peuvent se rentre ce mercredi 20 mai :

A Abbeville : de 10h à 14h, GAEC des 3 D 40 route d’Hesdin

A Amiens : de 12h à 16h Maison des Agriculteurs 19 bis rue Alexandre DUMAS

A Belloy-en-Santerre : de 15h à 17h, à la SCEA Lictevout, 7 rue de Péronne

D’autres distributions seront organisées au fur et à mesure des disponibilités.