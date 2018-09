C'est la plus grande fête agricole en plein air d'Europe.

Un millier de bénévoles sont sur le pont sur un terrain de 135 hectares. "Les Jeunes Agriculteurs" s'attendent à accueillir 100.000 visiteurs. Il s'agit avant tout d'un rendez-vous destiné au grand public pour lui montrer les coulisses des métiers agricoles et les rendre plus attractifs. Et bien évidemment susciter des vocations.

De nombreuses d'animations sont au programme : un labyrinthe de maïs, un potager géant, des concours de bovins, des courses de drones, des concerts et des marchés de producteurs.

L'avenir est dans le pré. Grande Roue. Prenez de la hauteur au #TerresdeJimpic.twitter.com/1LynGLaRPa — FDSEA35 (@FDSEA35) September 7, 2018