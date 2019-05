Des meules de foin roses dans les champs du Conflent pour une bonne cause

Eus, France

Difficile de ne pas les remarquer, des bottes de foin roses ont fait leur apparition dans des champs du Conflent : à Prades, Eus, Los Masos, Catllar ou encore Sahorre. Pourquoi rose? L'entreprise espagnole (Aspla) qui vend ce plastique coloré à des éleveurs, reverse une partie de ses recettes à la Ligue contre le cancer. L'argent récolté servira à la recherche d'un traitement contre le cancer du sein.

Habituellement blanche, noire ou verte, c'est la première fois que Galdric Saula, éleveur de bovins à Sahorre emballe son foin avec du plastique rose : "c'est pour la bonne cause, à notre petite échelle, nous participons à la recherche, et puis c'est beau dans les champs."

Ces meules de foin ne passent pas inaperçues

Des habitants ont été interpellés par cette initiative. Maryse, à Catllar, passe tous les jours devant les parcelles de l'éleveur : "c'est une super idée, au début je me suis demandée pourquoi elles étaient roses, et puis j'ai appris que c'était pour la recherche contre le cancer du sein, c'est génial. Tous les éleveurs devraient s'y mettre et même utiliser plusieurs couleurs. C'est tellement inattendu, que tous, on les a remarquées."

Des couleurs pour la recherche médicale

Selon Galdric et son frère Oriol, le fournisseur de ces films plastiques roses en produit aussi des jaunes contre le cancer de la prostate et des bleus contre la leucémie. Oriol souligne que ces différentes couleurs peuvent lui permettre de différencier les années de production de ses meules de foin. Pour lui, c'est allier l'utile à la solidarité.

Plus de 500 meules de foin devraient faire leur apparition dans le Conflent.

Oriol Saula, éleveur de vaches à Sahorre, est en train d'enrubanner son foin avec du plastique rose © Radio France - Colline Rigaut