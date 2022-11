Des milliers de poissons en manque d'oxygène dans l'étang du Cam à Péronne

Des milliers de poissons sont en manque d'oxygène dans l'étang du Cam, à Péronne, a appris France Bleu Picardie, confirmant une information du Courrier Picard. Une dizaine de poissons sont morts en ce mardi après-midi. Les pêcheurs ont remarqué qu'il y avait un souci dès dimanche 30 octobre, mais ce mardi matin, la situation a empiré. Pour l'heure, impossible de dire d'où vient le problème : les pêcheurs péronnais évoquent un décanteur près de l'étang qui déborde et qui aurait causé une pollution de l'eau ; la préfecture de la Somme penche plutôt pour les conséquences de la sécheresse et le manque de pluie.

ⓘ Publicité

Patrick Delaby, le patron des pêcheurs péronnais, est sur place depuis ce mardi matin : "On va mettre un bateau à moteur thermique mercredi de 8h à 18h sur l'étang : l'hélice va produire une réoxygénation de l'eau, explique-t-il. On verra le résultat : on sera peut-être obligés de faire ça tous les deux jours pour réoxygéner l'eau et éviter la mortalité des poissons."

Mais selon Patrick Delaby, il faut une solution plus pérenne : "Il faudrait mettre un jet d'eau au centre de l'étang, pour permettre de créer des remous et donc de l'oxygène. Mais c'est du ressort de la Ville de Péronne", conclut le patron des pêcheurs péronnais.