Si les moissons d'escourgeons et de colza ont commencé très tôt en juin avec en moyenne 15 jours d'avance, c'est au tour des moissons de blé de débuter dans la région. Des moissons de blé très précoces donc, et qui font espérer un bon cru. Reportage dans la Marne, près de Suippes.

Saint-Hilaire-le-Grand, France

Les moissons étaient déjà considérées comme précoces l'an dernier, mais pour le blé c'est une première à en croire certains agriculteurs de la plaine marnaise. "Du blé à cette date là moi j'ai jamais vu... du blé avant le 14 juillet on a jamais vu ça", assure Sébastien Delanery, agriculteur à Saint-Hilaire-le-Grand dans la Marne. En l'occurence, lui et ses collègues ont moissonné dans un champ vendredi 6 juillet. "En regardant la plaine aujourd'hui, quand on voit nos cultures, la qualité devrait être là... qualité et quantité parce que quand c'est pas malade, ça doit tenir la route", souligne encore Sébastien Delanery. Car selon lui, avec la météo du printemps et les fortes températures du mois de juin, il a fallu peu traiter.

Du blé récolte vendredi 6 juillet dans un champ près de Suippes. © Radio France - Sophie Constanzer

"Pour l'instant ça parait bien" : reportage au coeur des moissons. Copier

Une année exceptionnelle du point de vue de la précocité

Avec des moissons dans les escourgeons et le colza qui ont démarré tôt dans le mois de juin, Sébastien Delanery reconnaît qu'il a fallu s'organiser. Une quasi course contre la montre. "Il y a 15 jours quand on a démarré, les moissonneuses elles étaient pas prêtes car les mécanos n'étaient pas venus... moi j'ai un voisin, la moissonneuse elle était prête à 11 h, et à 12 h il partait faucher... ". "Pas la fin du monde" bien heureusement. D'ailleurs l'autre conséquence peu prévisible de ces moissons précoces, c'est que les incendies de récoltes ont eux aussi été importants dans la Marne et précoces.