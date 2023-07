Des moissons précoces et prometteuses dans le Nord et le Pas de Calais

Les moissons commencent dans le Nord et le Pas-de-Calais. Elles s'annoncent prometteuses mais cela reste à confirmer. Entretien sur France Bleu Nord avec Ghislain Mascaux, porte-parole régional d'Intercéréales.

France Bleu - Comment se présentent les récoltes cette saison dans notre région ?

Ghislain Mascaux - Elles se présentent plutôt bien mais nous avons eu peur après les pluies de mars et avril. Il pleuvait tous les deux jours. Si vous vous souvenez, on a eu une sortie d'hiver et un printemps très humides avec la crainte de maladies sur les feuilles et du coup, moins de rendement, moins de luminosité donc moins de photosynthèse et moins de grains dans les épis.

Finalement, le ciel a été clément puisque le mois de juin a été chaud et ensoleillé ?

C'est ça. Il y a eu un retournement de situation avec un mois de juin qui ressemblait à un mois d'août. Les plants de blé ont pu aller puiser dans l'eau qui se trouvait en profondeur dans le sol. Les racines ont su résister à la sécheresse. Du coup, les rendements devraient être plutôt bons avec une qualité plutôt dans la moyenne des dix dernières années.

On parle quand même de moissons de plus en plus précoces dans la région ?

Il faut savoir que dans notre région, la moisson, c'était plutôt la première semaine d'août. Sur les cinq dernières années, elle a commencé à trois reprises autour de la mi-juillet. C''est là qu'on voit que le changement climatique évolue encore plus vite qu'on l'aurait cru.

Y a t-il des recherches sur les semences pour qu'elles résistent à des chaleurs plus intenses ?

Arvalis, l'institut du végétal qui travaille en collaboration avec l'Institut de la recherche agronomique, essaye de trouver des variétés à la fois rustiques pour résister naturellement aux maladies mais aussi résistantes à la fois à la sécheresse et des hivers gélifs, même s'ils sont moins nombreux.

Pour conclure, peut-on déjà affirmer que qualité et rendement seront au rendez-vous cette année ?

On dit toujours qu'il faut que 50% de la moisson soit faite pour donner une vraie prédiction de qualité. Si l'on se base sur la récolte d'escourgeons qui a une semaine d'avance sur le blé, les rendements sont bons, 5% au-dessus de la moyenne des cinq dernières années. C'est plutôt bon signe.