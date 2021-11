Des moyens pour lutter contre le suicide des agriculteurs : insuffisant pour le corrézien Tony Cornelissen

Tony Cornelissen n'est pas resté insensible aux annonces ce mardi du ministre de l'agriculture Julien Denormandie qui propose de mettre plus d'argent pour lutter contre les suicides d'agriculteurs comme la formation de "sentinelles" pour repérer le mal-être des exploitants dans les territoires. Mais pour le président de la chambre d'agriculture de la Corrèze si ces annonces vont dans le bon sens "elles sont insuffisantes". Car pour lui le problème vient avant tout de la rémunération trop basse des agriculteurs.

C'est sur le revenu des agriculteurs qu'il faut d'abord agir

"Aujourd'hui un agriculteur ne peut pas payer ses emprunts, ne peut pas investir, et en zone d'élevage un éleveur en Limousin ne gagne que 800 euros par mois... c'est cette réalité qui pousse à des situations désespérées" poursuit Tony Cornelissen qui espère que la loi Egalim 2 va très vite entrer en vigueur pour permettre aux agriculteurs de la région de vivre décemment. "Si aujourd'hui l'agriculteur était payé selon ses réels coûts de production, en étant sûr que ce ne sont pas les centrales d'achat qui captent la valeur ajoutée ...ça sécuriserait le revenu et on aurait moins de suicides".

Des mesures gouvernementales qui restent accessoires

Tony Cornelissen reconnait toutefois que le ministre de l'agriculture a montré une volonté de faire en sorte que les agriculteurs retrouvent de la considération mais pour lui les mesures annoncées ne sont qu'accessoires comme les remplacements d'agriculteurs qui sont épuisés et qui vont être plus nombreux promet le gouvernement. "Ce qu'a dit le ministre c'est bien mais ce sont des mesures qui doivent s'ajouter à la solution principale : une reconnaissance du métier d'agriculteur et de son labeur" conclut Tony Cornelissen qui évoquera ce sujet lors de la prochaine session de la chambre d'agriculture de la Corrèze ce jeudi.