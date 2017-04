Des oiseaux de mer responsables de la dernière pollution de l'étang de Thau

La pollution organique de l'étang de Thau en mars dernier provenait des fientes d'oiseaux de mer et ce sont les scientifiques qui le disent . La préfecture de l' Hérault avait interdit la récolte et la commercialisation des coquillages pendant un mois.

Les conchyliculteurs de l'étang de Thau le disaient depuis longtemps mais sans être pris au sérieux. Aujourd'hui ils ont la preuve que les oiseaux de mer sont à l'origine de la dernière pollution de l'étang .

Le 14 mars dernier , la Préfecture de l' Hérault interdisait la récolte et la commercialisation des des coquillages de l' étang de Thau , après que des analyses aient révélé des taux élevés d' Escherichia coli sur un des points de contrôle de l'Ifremer du côté de Marseillan .L' étang de Thau est resté fermé pendant un mois

Des fientes de sternes et de goélands à l'origine de la contamination

Pour en avoir le coeur net, la section conchylicole régionale a envoyé des prélèvements d'eau et de chair de coquillages provenant du secteur incriminé à l'Ifremer de Brest qui a confirmé que l'E-coli provenaient d'excréments aviaires et même précisément de fientes de sternes et de goélands.

Goelands au dessus de l' etang de Thau -

Ces oiseaux surtout en période de reproduction se regroupent le soir sur les tables conchylicoles ," lors de rassemblement ,il peut y en voir 4 ou 5000 sur un même secteur",assure Philippe Ortin , le président de la section conchylicole ," il y en a plus depuis qu'on est en zone protégée Natura 2000". D'ailleurs , une des espèces de sternes est protégée .

"Il n'empêche qu'il faut trouver des solutions," plaide Philippe Ortin , "on ne peut pas rester fermé pendant 5 semaines et pénaliser toute une économie pour des oiseaux qui viennent nicher sur l' étang ."

"Espèce protégée oui, mais économie menacée, il faut trouver des solutions " Philippe Ortin

Parmi les solutions , des canons effaroucheurs sonores diffusant des cris d'autres oiseaux ou carrément des détonations ont déjà été utilisés avec succès , autre idée : tendre des fils au dessus des tables d'huitres pour les empêcher de se poser ...