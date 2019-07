PHOTOS - Des orages de grêle impactent les exploitations de vignerons et d'arboriculteurs dans le Gard

Des orages de grêle ont impacté les exploitations de vignerons et d'arboriculteurs dans les secteurs de Remoulins et Quissac. Des grêlons d'environ trois centimètres de diamètre ont abîmé les fruits et les grappes de raisin.