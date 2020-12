21 ostréiculteurs du Bassin d'Arcachon contestent un arrêté préfectoral qui les "passe au lance-flammes"

Ils sont 21 ostréiculteurs à avoir saisi le tribunal administratif de Bordeaux. Il examine, ce mardi, un recours en référé contre la nouvelle réglementation, qui entrera en vigueur le 1er janvier, pour encadrer leur activité de dégustation dans les cabanes du Bassin d'Arcachon. S'estimant mal défendus par leurs représentants, ils ont donc porté l'affaire devant la justice, via leur nouveau syndicat des ostréiculteurs-dégustateurs. Son représentant Olivier Laban était l'invité de France Bleu Gironde, ce mardi 15 décembre.

Un arrêté qui ne va pas dans le sens de la profession

Il dénonce "un arrêté qui ne va pas dans le sens de la profession". Cet ostréiculteur ne comprend pas que l'on limite la partie dégustation de son activité. "C'est la seule parade que nous ayons pour maintenir des équilibres économiques. On a un territoire d'exception, des terrasses exceptionnelles qui nous permettent de pouvoir exercer notre activité".

Au mois de janvier 2020, le Routioutiou, cabane ostréicole de Gujan-Mestras, avait été condamné. Les juges avait estimé qu'il était davantage un restaurant qu'un ostréiculteur, ce qui lui permettait de payer moins de charges. "Un cas isolé, balaie Olivier Laban. Ce n'est pas parce que certains professionnels ont des déboires avec la justice qu'il faut passer toute une profession aux lance-flammes. On est très inquiets de cet arrêté."

Revoir l'interview d'Olivier Laban

Olivier Laban fait aussi le tableau d'une profession en grande difficulté. Il cite "la baisse de productivité du Bassin d'Arcachon", à cause d'une mortalité des huîtres inexpliquée, dit-il. "En trois décennies, on a divisé quasiment par deux notre capacité à produire", ce qui a contraint certains ostréiculteurs à délocaliser une partie de leur production en Méditerranée, en Bretagne ou en Normandie.

La période de fin d'année est en partie ratée

La Covid-19 ne les a pas non plus épargnés. "Nos dégustations, fin janvier [2021] auront subi 170 jours de fermeture, comme les restaurateurs. Mais nous n'avons pas un statut de restaurateurs, et ne bénéficions pas des mêmes aides". A l'approche de Noël, Olivier Laban en est sûr, "la période de fin d'année est en partie ratée. Tout le commerce que l'on peut faire vers les grandes et les moyennes surfaces est contrarié de 20 à 30%. Avec moins de monde autour de la table, il n'est pas compliqué de comprendre qu'il y aura moins d'achats".