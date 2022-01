Des Ovinciades pour attirer des jeunes bergers

Une compétition a eu lieu le 25 janvier 2022 pour élire les deux meilleurs jeunes bergers de Bretagne. Les épreuves s'appellent les Ovinpiades. À la clé : la finale nationale au Salon de l'Agriculture et le titre de meilleur jeune berger de France.

Leur tee-shirt rose bonbon tranche avec la couleur grise de la bergerie. Mais les combinaisons de travail et les bottes nous rassurent : nous sommes bien aux Ovinpiades. Une compétition pour élire le meilleur berger de Bretagne, et plus précisément, les deux meilleurs.

Le concours s’adresse aux jeunes de 16 à 24 ans qui sont élèves dans des établissements agricoles. Pour gagner, les candidats doivent réussir avec brio les épreuves théoriques et pratiques, inspirées des gestes quotidiens de l’éleveur, comme la taille des onglons des brebis (voir vidéo plus bas).

À la clé : la finale nationale au Salon de l'Agriculture et le titre de meilleur jeune berger de France. Le programme Inn'ovin cherche ainsi à susciter des vocations dans cette nouvelle génération, pour remplacer les éleveurs qui seront nombreux à partir à la retraite dans les prochaines années.

Hugo Martin, du lycée agricole du Nivot (à gauche) et Paulin Nicot, du lycée agricole de Bréhoulou à Fouesnant (à droite) sont les deux vainqueurs.. © Radio France - Sophie Douaud / Inn’ovin

Cette année, les deux candidats arrivés en tête sont Hugo Martin du lycée agricole du Nivot et Paulin Nicot, du lycée agricole de Bréhoulou à Fouesnant. Prochaine étape pour eux, concourir au titre de Meilleur Jeune Berger de France, lors de la finale nationale, le samedi 26 février prochain au Salon de l’Agriculture à Paris.