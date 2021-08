Des passes à poissons sur la Sorgue pour aider les espèces à se reproduire

D'étranges ouvrages jalonnent le cours de la Sorgues. Il s'agit de "passes à poissons". Un dispositif qui permet de réduire les obstacles pour faciliter la remontée des espèces aquatiques. "Avec ces escaliers qui réduisent la hauteur des mini-barrages de la Sorgue, les poissons peuvent plus facilement remonter jusqu'aux frayères où les femelles déposent leurs œufs", explique Fabien Aigoui, maître d'ouvrage.

La passe est composée de petits escaliers qui réduisent la vitesse de l'eau et facilitent la remontée des poissons. - SMBS

Cet été, quatre passes sont en construction, dont deux se situent à Entraigues sur la Sorgue : les sites du Moulin des Toiles et du Moulin Vieux. Une initiative menée par le Syndicat mixte du bassin des Sorgues SMBS. "C'est aussi une obligation réglementaire puisque l'Europe puis la France oblige à rendre franchissables les obstacles des cours d'eau", souligne Laurent Rhodet, le président du SMBS. Il ajoute : "la passe du Moulin des Toiles coûte 380 000 euros mais c'est un investissement pour les générations à venir".

Les travaux ont commencé en juin et devraient se terminer à la fin du mois de septembre. "Nous n'avons que très peu de temps dans l'année pour réaliser ces ouvrages. Il faut effectuer ces travaux entre la fin de la période de reproduction des poissons et le début de la saison des crues", indique Laurent Rhodet. A l'automne les truites, les ombres communs et les anguilles pourront remonter tranquillement le cours d'eau et ainsi pérenniser leurs espèces.