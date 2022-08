Des pêches de sauvetage face au manque d'eau dans les rivières des Vosges

Comment sauver les poissons pris au piège dans des ruisseaux où il ne reste quasiment plus d'eau à cause de la sécheresse ? Depuis le mois de juin, la fédération de pêche des Vosges procède à des pêches de sauvetage. Des membres de la fédération et des pêcheurs habilités récupèrent les poissons de petits ruisseaux pour les emmener ensuite dans des zones où le débit est plus important. Des opérations qui ont lieu plusieurs fois par semaine partout dans le département.

A Lusse, à la limite avec l'Alsace, une pêche de ce type avait lieu ce vendredi pour sauver les poissons du ruisseau des Merlusses. Une pêche tout sauf évidente explique Anicet Huriot, responsable technique à la fédération de pêche des Vosges : "c'est un courant électrique qui passe dans l'eau donc le poisson est attiré, il n'est pas électrocuté. On le récupère à l'aide d'épuisettes et on le stocke dans des bassines avant de le mettre dans le véhicule de transport".

"Si on ne fait rien, elles vont mourir d'asphyxie"

Ce sont des truites principalement avec des quantités impressionnantes selon Pascal Lejaille, le président de l'association de pêche de Lusse : "il y a les petites, environ une centaine et puis des truites de plus belle taille au dessus de quinze centimètres et il y en a une trentaine". Une prise importante en moins de deux heures, le phénomène de sécheresse n'a jamais été aussi sérieux : "si on ne fait rien, elles vont mourir d'asphyxie. Quand il y a un très bas niveau d'eau, la moindre pollution entraînerait une mortalité".

Ces pêches de sauvetage, c'est un enjeu de conservation de l'espèce aussi pour Anicet Huriot : "on a passé les dix tonnes et cela permet de garder des espèces piscicoles autochtones pour ne pas réempoissonner en poissons de pisciculture avec des souches non adaptées au milieu".