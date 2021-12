Des pêcheurs de Canet-en-Roussillon bientôt payés pour pêcher l'encombrant crabe bleu

Une grande étude va être lancée dans les prochains mois pour tenter de limiter la propagation du crabe bleu, espèce venue d'Amérique qui envahit les étangs des Pyrénées-Orientales depuis plusieurs années, et qui se retrouve de plus en plus en mer.