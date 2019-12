Des personnalités de la Mayenne rendent hommage à l'agriculteur Claude Cochonneau

Plusieurs personnalités du monde agricole et politique réagissent au décès de Claude Cochonneau, l'agriculteur de la Sarthe et président des chambres d'agriculture, décédé dans un accident sur son exploitation ce dimanche.

Département Mayenne, France

Plusieurs agriculteurs de la Mayenne sont en deuil après le décès de Claude Cochonneau, un de leurs collègues de la Sarthe décédé ce dimanche sur son exploitation, dans un accident de travail. à Marçon.

Claude Cochonneau était une figure de l'agriculture des Pays de la Loire mais aussi de la France entière, de par ses responsabilités. En effet, l'homme de 62 ans était le président des chambres d’agriculture, ex-président de la FDSEA de la Sarthe et maire de Marçon entre 2001 et 2014.

Sur Twitter, Olivier Richefou, le président du conseil départemental de la Mayenne "la mémoire d'un fervent défenseur du monde agricole et des territoires ruraux". Philippe Jehan, éleveur de Châtillon-sur-Colmont et ancien président de la FDSEA 53 estime que la carrière de Claude Cochonneau a été "au service des agriculteurs de France . Sincères condoléances a toute sa famille". De son côté le député mayennais et ancien ministre de l'agroalimentaire Guillaume Garot estime sur Twitter que "la disparition de Claude Cochonneau nous saisit ce matin [lundi, ndlr]".