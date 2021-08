"C'est tout perdu" : après la grêle, les dégâts sont colossaux pour les agriculteurs de Saint-Mamans

"On avait une bonne récolte cette année, c'est tout perdu." Deux jours après le violent orage de grêle, Michel Clément se sent, comme ses confrères agriculteurs, désemparé. Sur ses 80 hectares d'exploitation, la partie cultivée à Saint-Mamans, ce petit hameau rattaché à la commune drômoise de Rochefort-Samson, est fortement touchée. Il a perdu tous ses lavandins, et presque deux tiers de ses parcelles de maïs. "Entre 60 et 70% du maïs est touché, en espérant que la chaleur revienne pour leur faire prendre des forces".

Choqués et désemparés

Michel Clément s'estime un peu plus chanceux que son voisin, dont la noyeraie est dévastée. "Il y a 100% des noix par terre. Il n'y a plus de feuilles. Les arbres ont été touchés, des jeunes arbres carrément coupés en deux", décrit l'agriculteur. Dans le village, certains hangars n'ont plus de toiture, ils sont à ciel ouvert. "Les fourrages ont pris l'eau, les éleveurs se demandent où ils vont mettre leurs bêtes cet hiver. Il va nous falloir un peu de temps pour se reconstruire."

La totalité de ses champs de lavande, mâchés par les grêlons. - Michel Clément

Le céréalier mise beaucoup sur la reconnaissance en calamité agricole mais la décision dépend de l'Etat. "Je ne sais pas exactement comment cela va fonctionner pour moi et qu'est-ce qu'on va nous proposer, s'interroge-t-il. Ce dispositif est là pour nous aider à faire face, aux frais de fonctionnement. Mais il n'est pas là pour nous ramener le revenu qu'on aurait dû avoir s'il n'y avait pas eu cette catastrophe." Pour ses champs de lavande, l'agriculteur estime les pertes entre 2.000 et 3.000 euros l'hectare. Entre 2.000 et 2.500 euros pour les maïs.

Après avoir longuement hésité, Michel Clément avait pris la décision de ne pas assurer ses parcelles cette année, pour faire des économies de trésorerie.