Des poireaux bio gratuits dans l'Oise à venir récolter soi-même

Fruits et légumes, circuits courts, alimentation locale (image d'illustration)

Des producteurs de poireaux bio, les compagnons du légume , veulent éviter de gaspiller leurs légumes. Pour ne pas perdre une parcelle complète de poireaux, ils les donnent.

ⓘ Publicité

La seule condition est de venir les récolter vous-même

Une cueillette qui peut se faire jusqu'à samedi 6 mai en fin de journée. Il faudra vous garer dans la rue de Grez à Gaudechart pour ne pas gêner les riverains et ramasser les déchets derrière vous.

Les compagnons du légume est une SAS qui propose de la vente aux particuliers de fruits et légumes bio de saison en direct de leur production maraîchère à Gremevillers dans l'Oise et de produits bio (œufs, lentilles, champignons, pommes, poires...) provenant en partie de producteurs locaux. Ils proposent de la vente direct les mercredi de 14h30 à 18h30 et les samedi de 9h à 12h. Il y a un distributeur automatique 7j/7 24h/24 à Grémévillers.