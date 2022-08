Des poissons morts, victimes de la sécheresse sur l'Ousse des Bois

L'Ousse des Bois n'est plus qu'une trouée de galets asséchés au milieu de la "saligue" au niveau de Denguin. La liaison ne se fait plus au niveau de son embouchure avec le Gave de Pau. À plusieurs endroits, on peut voir des poissons morts dans la boue ou flottant sur le ventre dans des flaques. Samedi, Nicolas qui a coutume de se promener dans ce secteur avec son chien a découvert une centaine de poissons morts dans une courbe de la rivière asséchée. "Je voyais le niveau baisser de jour en jour. Une bonne centaine de poissons se sont fait prendre au piège : des chevesnes, des goujons, quelques perches. Je n'avais jamais vu l'Ousse des Bois à sec comme ça !" s'attriste Renaud.

"Ça devient grave"

La rivière était en crise depuis le printemps. L'absence de précipitations et les fortes chaleurs n'ont fait qu'empirer les choses. La Préfecture avait pourtant interdit tous les prélèvements en eau sur le bassin versant de l'Ousse des Bois depuis le 17 juin.

Des poissons flottent sur le dos dans une flaque © Radio France - Yannick DAMONT

Olivier, un autre habitué de cette rivière avait lui aussi constaté qu'il y avait ces dernières semaines très peu de débit. Il a vu de nombreux poissons morts ou "des poissons qui agonisent dans des flaques. C'est quand même grave, ça arrive très tôt dans la saison. Je pense qu'il y a un problème avec l'irrigation. Plus haut, en amont ça doit pomper. Ce n'est peut-être plus le cas maintenant mais une fois que c'est trop tard, c'est trop tard ", avance t-il.