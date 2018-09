Les vendanges débutent peu à peu en Auvergne, notamment pour le vignoble AOC de Saint-Pourçain dans l'Allier. La récolte du raisin est plus précoce cette année à cause d'un été particulièrement chaud !

Monétay-sur-Allier, France

Le réveil pique pour la famille Tisserand à Monétay-sur-Allier ! "Les nuits sont courtes en ce moment" lâche en plaisantant Loren, la fille de Luc et Claudine Tisserand. Depuis 2010, ce trio gère le Domaine Terres de Roa qui s'étend sur 19 hectares. Cette année, ils ont commencé les vendanges du Chardonnay avec une semaine d'avance.

La vendangeuse mécanique enjambe les pieds de vigne pour ramasser le raisin © Radio France - Lauriane Havard

Dans ce domaine biologique, les vendanges sont partagées entre le manuel et le mécanique. En ce moment, pour les raisins blancs, la cueillette s'effectue très tôt le matin avec une vendangeuse mécanique. "Il faut aller vite car sinon les grains risquent de trop mûrir avec la chaleur qui perdure encore en septembre" explique Loren Tisserand.

Des raisins plus sucrés mais en plus faible quantité

Depuis le début de la semaine, Loren et son père Luc Tisserand se lèvent aux aurores pour vendanger de 5 heures à 8 heures du matin. "Plus tôt on le fait, mieux c'est" s'exclame Luc, car cette année les vignes ont souffert des fortes chaleurs. "C'est d'autant plus sensible pour les raisins blancs car le sol est sableux" précise Loren Tisserand.

Quand on parcourt les rangs de vigne, on remarque des grains plus petits. "Ils sont aussi plus sucrés à cause de la chaleur et auront _une teneur en alcool plus élevée_" explique la vigneronne.

Cette question du réchauffement climatique interpelle naturellement les vignerons. "On doit aujourd'hui se poser la question [...] comment on peut s'adapter dans les années à venir et peut-être planter des cépages plus résistants à la chaleur" selon Loren.

Depuis le début, la famille Tisserand souhaite gérer son domaine dans le respect de l'environnement. Ils sont en biodynamie depuis 2010 et comptent généraliser la récolte manuelle d'ici quelques années.

Même si certains vignerons auvergnats récoltent plus tôt cette année, la plupart commenceront les vendanges la semaine prochaine.