Des raisins de table 100% local à Prée-d'Anjou grâce à un système de production unique en France

Au lieu-dit de la Bocquellerie à Prée d'Anjou, la récolte s'annonce juteuse pour la famille Delhommel qui gère une exploitation nommée Les Vignes. C'est** une première pour cette famille qui n'est pas du tout productrice de fruits à l'origine.

ⓘ Publicité

Le réchauffement climatique profite aux raisins

Leur activité principale, c'est l'élagage et le taillage de haies, mais il y a deux ans, le père et le fils, Philippe et Florentin Delhommel se décident à planter du raisin. 800 plants au total avec plusieurs variétés,"on en a trois, du chasselas, du chasselas doré, du raisin sans pépins et du muscat", montre Florentin.

Titulaire d'un bac pro en arboriculture, Florentin, âgé de 25 ans, a fait plusieurs stages lors de ses études, notamment dans le sud de la France. Quand il constate la sécheresse que subissent les vignes dans ces régions, l'idée d'en faire en Mayenne germe dans sa tête :"Ces températures qu'il y avait dans le Sud, on va les avoir aussi chez nous. Donc, la vigne va remonter le territoire et elle va être plus adaptée sur notre secteur au fur et à mesure. Et du coup, on a eu l'idée d'essayer de planter du raisin chez nous."

Et ça marche. La récolte est bonne, trois tonnes de raisin estimé pour une parcelle d'un hectare et demi. Ils sont vendus entre 2,50 € et 3,50 € le kilo si on vient les chercher directement à la ferme. Une session vente directe est notamment prévue ce vendredi de 16 h à 19 h 30. Sinon, il est possible d'en trouver chez les maraîchers environnants ou encore chez l'épicerie locale Bon d'ici à Laval.

Une première en France

Pour optimiser la récolte, leur parcelle d'un hectare et demi a pu bénéficier d'un équipement particulier, explique Florentin Delhommel :

"On a installé des filets bâches. Il y a des mailles de bâche à l'intérieur du filet. On est la première en France à tester cette bâche. Ça protège contre les maladies, sachant que l'eau finale ne touche pas le feuillage, donc, on protège beaucoup pour le mildiou, on évite des traitements. On évite aussi la grêle, les insectes parce que les insectes n'aiment pas forcément voler en dessous des filets. Et ça protège logiquement aussi du gel."

Bâche de protection maîllée pour optimiser la récolte de raisins © Radio France - Océane Zitouni

Concernant l'irrigation, la famille Delhommel n'est pas concernée par les arrêtés préfectoraux de restriction de l'usage de l'eau, car ils irriguent grâce à de l'eau de récupération. L'eau de pluie ruisselle depuis le toit de la ferme et s'écoule dans un système de canaux qui irriguent directement les pieds via un système de goutte-à-goutte.