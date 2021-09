Des récoltes de lentilles "catastrophiques", s'alarment les producteurs berrichons

Les producteurs du Berry n'ont récolté que 40% de leurs rendements habituels, et une grande partie sera à nouveau jetée avant la commercialisation. La cause aux intempéries estivales, qui ont touché toutes les productions françaises de lentilles vertes.

Une situation "catastrophique". La récolte des lentilles vertes, qui vient de se finir mi-septembre, a été mauvaise. Seul 20% de la production berrichonne pourrait au final être commercialisée. La faute aux fortes pluies de cet été, qui ont empêché les lentilles de sécher. La filière est pour l'instant sans solution, d'autant plus qu'il est impossible de compenser avec la récolte de l'année passée, déjà très mauvaise.

Trop de germes sur les lentilles

"Depuis sept ans que je travaille ici, je n'ai jamais vu ça." Loïc Perreira est responsable de ligne pour la société Cibèle, basée à 10 minutes d'Issoudun. Il s'occupe de trier les lentilles des 45 producteurs qui collaborent avec la société. "On est obligé d'en jeter une grande partie. Le gros problème, c'est que la plupart ont germé."

Les fortes pluies estivales ont empêché les lentilles de maturer normalement. Trop humides, elles sont restées en floraison constante et nombreuses portent des germes. Un produit impossible à commercialiser, encore plus pour Cibèle qui doit respecter les cahiers des charges de ses deux labels, Label rouge et IGP (indication géographique protégée).

La plupart des lentilles vertes ont des germes. © Radio France - Solène Gardré

Un problème international

"On est pour l'instant sans solution", explique Cécile Taillandier, responsable commerciale de la société. Impossible d'équilibrer les récoltes avec celles de l'année passée, mauvaises pour cause de sécheresses. Ni avec celle des voisins, car le problème est national et international. "Souvent on collabore avec le Canada, mais là c'est impossible : leurs récoltes ont été touchées par les fortes chaleurs", soupire Cécile Taillandier.

Cécile Taillandier est la responsable commerciale de la société Cibèle, qui valorise la Lentille Verte du Berry. © Radio France - Solène Gardré

Résultat, il faut s'attendre à des ruptures de stock et une hausse des prix. "Seul la moitié des 40% de lentilles sauvées sont vendables", constate Cécile Taillandier. Cependant, parmi les 45 producteurs partenaires, tous sont prêts à retenter le coup l'année prochaine. "Heureusement, la plupart d'entre eux ont d'autres productions à côté pour compenser."