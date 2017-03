Des repas régionaux dans les cantines tourangelles à l'horizon 2020

Manger tourangeau dans les collèges de Touraine, c'est l'ambition du Conseil départemental qui veut à l'horizon 2020 que 50% des 2,400 mllions de repas servis dans les cantines aux collégiens soient issus des circuits de proximité !

Hier matin - mercredi - à la cantine du collège Pierre de Ronsard de Bourgueil étaient réunis les chefs de cuisine des collèges d'Avoine, Azay-le-Rideau, Chinon, Château-la-Vallière, Langeais, Neuvy le Roi, Luynes, et Savigné-sur-Lathan ainsi que le chef cuisinier de l'Unité de production Montaigne de Tours Nord.

Une première réunion pour mettre à plat les problèmes rencontrés dans l'approvisionnement en produits agro-alimentaires sur les circuits de proximité, c'est à dire un peu au-delà des frontières du département.

Le Conseil Départemental dont dépendent les cantines des collèges s'est fixé pour objectif que sur les 2,4 millions distribués chaque année, 50% de ces repas soient fait à base de produits locaux.

Tous ces chefs de cuisine réunis pour cette première séance de travail avec les représentants du Conseil départemental servent chaque jour plusieurs milliers de repas aux collégiens

Et les cuisiniers ont 2 objectifs satisfaire les collégiens et éviter trop de déchet à la sortie de la cantine. Ils essaient déjà d'intégrer ces produits locaux ou régionaux mais sont parfois confrontés à des difficultés d'approvisionnement ou de conditionnement. L'un d'entre eux expliquait que cet hiver, il n'avait pas réussi à avoir des pommes et poires de Touraine, un autre est allé chercher du poulet dans le département voisin mais plutôt des émincés car dit il sur si on propose des cuisses aux collégiens, il y a beaucoup de déchets.

Tous expliquent également qu'ils connaissent bien leurs jeunes consommateurs et qu'ils savent qu'il vaut mieux leur proposer de la charcuterie plutôt qu'une salade en entrée ou un plat de viande plutôt que du poisson. Lorsque l'on sert près de 2 millions et demi de repas par an autant bien connaitre les collégiens pour éviter les gaspillages et trop de déchets.

Les chefs de cuisine ont ensuite visité l'abattoir de Bourgueil inauguré il y a quelques mois, ils étaient attendus par les éleveurs qui veulent croire à ce nouveau débouché, mais Stéphane Gérard, agriculteur et éleveur à Champigny sur Veude, il y a encore trop de frein pour fournir ce marché des cantines, des freins de réglementation qui font que les circuits de proximité sont souvent soumis pour passer des marchés, par exemple, avec les cantines, aux mêmes contraintes ou exigences qu'une grande surface ou une entreprise agro-alimentaire.

Cuisiniers et éleveurs ont donc entamé le dialogue : il a été question hier à l'abattoir de Bourgueil de partager par exemple avec des bouchers locaux les carcasses des bêtes abattues. Aujourd'hui, les bouchers sont plus rares qui achètent une carcasse entière de bovin, et donc si les collèges passent commande assez tôt, l'abattoir de Bourgueil peut trouver le nombre de bêtes nécessaires et avec qui les morceaux pourront être partagés : car sur un bovin, certains morceaux tels que la côte de boeuf par exemple sont trop chers pour la restauration collective et il est donc possible dans d'autres parties de la carcasse de faire des steaks moins chers pour les collèges.

Par ailleurs, les éleveurs ont demandé aux chefs de cuisine que soit organisée, à côté de la semaine chinoise, espagnole ou américaine, une semaine des produits tourangeaux pour éduquer le goût des collégiens, futurs consommateurs !