Des sanctions demandées après une vidéo tournée sans autorisation dans un élevage de porc

Le député LR des Côtes d'Armor Marc Le Fur réclame des sanctions après qu'un de ses collègues a filmé de nuit et sans autorisation dans un élevage de porcs. Il estime que cela discrédite les éleveurs.

Région Bretagne, France

Le député Les Républicains des Côtes d'Armor, Marc Le Fur, saisit le président de l'Assemblée nationale. L'un de ses confrères, Bastien Lachaud, élu La France insoumis en Seine-Saint-Denis, s'est introduit - sans autorisation - dans un élevage de porcs des Côtes d'Armor en pleine nuit.

"Discréditer nos éleveurs" - Marc Le Fur

Il a filmé et diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux le 23 mai dernier pour mettre en lumière la "réalité des élevages intensifs." Ce n'est pas du tout l'avis de son confrère Marc Le Fur : "L’objectif de cette vidéo est de discréditer nos éleveurs", affirme le député breton, qui demande des sanctions : “ Au regard de ces multiples violations de la loi et des règles de prudence sanitaire, je vous demande en votre qualité de président de l’Assemblée, de prononcer un rappel à l’ordre et prendre les sanctions attenantes”.

La justice est par ailleurs saisie, des agriculteurs ont porté plainte.