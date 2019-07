Serres chauffées et tomates bio : "La France ne doit pas l'interdire seule" selon la région Bretagne

Région Bretagne, France

Ça chauffe dans le débat sur l'interdiction des serres chauffées pour produire de la tomate bio en France. La question fait débat depuis plusieurs mois car le texte européen qui encadre la production bio est pour l'instant peu clair sur le sujet. Le ministre de l'agriculture français Didier Guillaume a pris position : il est favorable à l'interdiction comme le réclame la fédération nationale des producteurs bio qui estime que c'est un non sens écologique d'utiliser de l'énergie pour produire des tomates bio toute l'année.

A peine 1% de la production bretonne

Le Conseil régional de Bretagne a pris position dans le débat par la voix d'Olivier Allain, le vice président en charge de l'agriculture au conseil régional : "C'est une bonne mesure à condition que la France ne la prenne pas seule au niveau européen sinon c'est une distorsion de concurrence et le consommateur ira voir ailleurs".

La question devrait être tranchée lors d’un vote du Comité national de l’agriculture biologique le 11 juillet prochain mais en attendant le débat est vif, notamment en Bretagne, où on produit pour le moment 2.500 tonnes de tomates bio par an (c'est 230 000 tonnes par an en agriculture traditionnelle en Bretagne) mais la demande est croissante.