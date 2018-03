Cadenet, France

Debout dans son champ, Frédéric Amourdedieu regarde la pelle mécanique arracher les pieds de vignes. Aucun nostalgie, pour ce viticulteur de Cadenet : cette parcelle de quatre hectares avait perdu en rendement, il fallait arracher. "C'est ce qu'on appelle le renouvellement du vignoble", explique le vigneron.

Opération normale, donc. Mais - ça, c'est inhabituel - les souches ne sont pas brûlées sur place, comme c'est l'usage. Elles sont collectées, triées, broyées... et vendues à la centrale biomasse de Gardanne. Elles deviennent sources d'énergie.

Gagnant-gagnant

C'est la société Gordo, jeune entreprise basée à Robion, qui gère l'arrachage et le broyage des souches. Son directeur, Mathieu Raby, remarque que de plus en plus d'agriculteurs s'engagent dans ces démarches de développement durable, et entrent, de fait, dans une économie circulaire.

"Il faut dire que c'est du gagnant-gagnant", renchérit Gilles Martinez, de la société Uniper. Il travaille au service approvisionnement biomasse de la centrale thermique de Gardanne.

Les agriculteurs font baisser la facture d'arrachage, en valorisant leurs déchets agricoles. Et la centrale achète la matière au prix des "déchets verts" avec un tarif intéressant. Tout le monde y gagne (Gilles Martinez)

Les agriculteurs ont une carte à jouer, avec le recyclage et la valorisation de leurs déchets verts. Car le brûlage des déchets sur place, dans les champs, est dans le collimateur des pouvoirs publics... car c'est une source de pollution de l'air.

Pour les exploitants, l'avenir est donc dans les démarches éco-responsables. Et ils reçoivent sur ce sujet l'appui de la Chambre d'Agriculture de Vaucluse, qui mènent