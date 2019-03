Des stations météo dans les vignes de l'Yonne pour prévenir les intempéries

Yonne, France

Comment ça marche

Chaque station est installée à un endroit stratégique, en général dans une vallée et couvre environ 70 hectares. Elle donne en temps réel des données essentielles comme la pluviométrie, la température, l'hygrométrie de l'air ou encore la vitesse du vent. Un maillage très précis des conditions météo sur le vignoble icaunais qui permet de suivre au plus près les évolutions du climat sur chaque parcelle. Sachant que d'une commune à l'autre, voire d'une vallée à l'autre les températures comme les épisodes pluvieux peuvent variées énormément.

Cent stations de ce type vont donc être opérationnelles dans le Chablisien, l'Auxerrois, le Coulangeois, le Tonnerrois, le Vézelien et le Jovinien. Cinquante sont déjà en place, les autres seront installées cette semaine. Avec ces nouveaux postes, le vignoble icaunais est le mieux pourvu de toute la région Bourgogne-Franche Comté.

Seule l'appellation Vouvray en Indre-et-Loire dispose depuis l'année dernière du même équipement mais avec seulement une quarantaine de stations.

Combien ça coûte

L'abonnement au réseau coûte entre 280 et 150 euros par an. C'est grosso modo, le coût d'une station météo. Mais pour le même prix, le viticulteur a accès aux données de l'ensemble des cent stations installées dans l'Yonne. Et cela se fait facilement grâce à une connexion internet ou sur smartphone. Une aide précieuse à moindre frais pour les viticulteurs qui ont souvent des parcelles dispersées sur plusieurs communes ou plusieurs vallées. Noter que la chambre d'agriculture de l'Yonne les accompagne aussi dans ce projet.

Ces systèmes sont-ils efficaces ?

Ce n'est pas une baguette magique qui éloigne la pluie, la grêle ou le gel. Non, ce n’est pas non plus de la prévision météo à proprement parler mais plutôt un réseau d'alerte qui permet d'anticiper ces aléas climatiques. C'est ce réseau qui crée la force. Il permet au viticulteur d'être plus efficace. Le viticulteur peut par exemple paramétrer ses propres alertes notamment au printemps en cas de gel explique Guillaume Morvan technicien à la chambre d'agriculture de l'Yonne. « Le vigneron va pouvoir se mettre une alerte disant je veux être prévenu quand la température descend en dessous de un degré dans cette parcelle par exemple. Elle me préviens par téléphone, SMS ou par mail et comme ça le viticulteur peut aller installer son système de prévention contre le gel ». Un gain de temps et un souci en moins car le gel en 2017 avait entrainé une perte de récolte entre 15 et 30% dans le Chablisien.