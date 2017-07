Des tonnes de fruits déversées devant le siège de l'Indépendant à Perpignan

Les agriculteurs des Pyrénées-Orientales accusent le journal de céder à la pression des grands groupes de la distribution, en pleine crise de la filière fruits.

Rien ne va plus entre les agriculteurs des Pyrénées-Orientales et le journal l'Indépendant. Vers 5h ce vendredi matin, des arboriculteurs en colère ont déversé le contenu de deux remorques d'abricots et de pêches, soit environ 20 tonnes de fruits.

Par cette action, la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs des Pyrénées-Orientales dénoncent le comportement du quotidien régional. Selon les syndicalistes, la direction de l'Indépendant aurait cédé à la pression des annonceurs publicitaires, après les actions coups de poings menés ces dernières semaines devant des grandes surfaces du département.

La dernière action choc des arboriculteurs catalans date du 21 juin dernier. Ils avaient déversé des pêches et nectarines devant un supermarché de Perpignan, pour protester contre la concurrence espagnole.