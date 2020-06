Des Toulousains suivent des filets de pêche par satellite pour limiter la pollution dans les océans

Le groupe CLS, dont le siège est à Ramonville, au sud de Toulouse, expérimente des "filets de pêche connectés". Grâce à des petites balises connectées à des satellites, ils peuvent éviter la perte de matériel des pêcheurs et ainsi limiter la pollution des mers et des océans.

Ce 8 juin c'est la journée mondiale des océans et une jolie innovation toulousaine attire l'attention. Il s'agit d'engins de pêche (des filets ou des casiers de pêche par exemple) connectés par satellites grâce à des petites balises, qui permettent de limiter la pollution marine. Cette innovation est développée par le groupe CLS (collecte localisation satellites). Cette filiale du CNES et de l'Ifremer a son siège à Ramonville, au sud de Toulouse et est spécialisé dans le suivi des satellites.

Une prouesse technologique

Le dispositif va être déployée pour la première fois en Méditerranée et dans les territoires ultramarins cette semaine et sera testé pendant un an et demi. Concrètement il s'agit en fait de mini balises, pas plus grande qu'un pouce, connectées à des satellites grâce à une petite antenne, qui seront installées un boitier en bois eux-mêmes accrochés sur les filets ou les casiers des pêcheurs. "C'est une prouesse technologique car la balise à la surface de l'eau est chahutée mais on arrive à garder le lien avec le satellite", détaille Gaëtan Fabritius directeur de l'innovation chez CLS.

Ces balises permettent de lutter contre la pollution des mer car les filets échappent parfois aux pêcheurs. "En Méditerranée, ces engins dits fantômes représentent 10% du volume des déchets", explique G. Fabritius. Les professionnels de la mer seront aussi gagnants en récupérant du matériel souvent onéreux. Et puis les balises pourront également les aider à mieux connaître leurs zones de pêche, voire à gérer durablement les ressources marines.

Un abonnement peu coûteux

CLS espère commercialiser ce dispositif sous forme d'abonnement (achat de la balise avec suivi de l'entreprise) en 2022. Le groupe toulousain va d'ici là affiner ses prix, mais Gaëtan Fabritius assure que ce ne sera pas excessif : "La démocratisation du spatial nous fait dire que cette connectivité satellitaire va coûter aussi peu cher que peut l'être la connectivité avec des réseaux terrestres, type SMS".

Enfin, pour que la démarche soit écolo jusqu'au bout, les filets ou les casiers qui seront ramenés à terre endommagés devraient être recyclés via des entreprises de l'économie sociale et solidaire.