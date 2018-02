La circulation risque d'être difficile à l'heure du déjeuner dans l'agglomération tourangelle. Et pas seulement à cause de la neige ! Les agriculteurs ont prévu de manifester leur colère contre la suppression annoncée d'une aide européenne.

Indre-et-Loire, France

Les agriculteurs tourangeaux sont appelés à se rassembler dès 11h30 ce mercredi en deux points de l'agglomération. Au nord, au rond-point du KFC près de la base aérienne. Au sud, au rond-point des Hâtes sur la route de Loches. Au volant de leurs tracteurs, ils devraient ensuite rallier le centre ville de Tours pour un rendez-vous avec la préfète en tout début d'après-midi, alors que les élus des différents départements concernés sont reçus au ministère de l'agriculture cette semaine. Les collaborateurs des parlementaires tourangeaux LREM, eux, l'ont été lundi dernier.

La raison de leur grogne ? La révision par la France de la carte des zones agricoles défavorisées. Et donc, selon eux, la disparition annoncée de la moitié des élevages tourangeaux

Les trois quarts de la Touraine sont jusqu'ici classées dans ces zones, cela veut dire que les éleveurs situés principalement dans tout le sud et le nord-ouest du département ont des rendements inférieurs à ceux des exploitants des grandes plaines du Nord, et qu'à ce titre, ils bénéficient donc d'une aide financière de l'Union européenne. Aide qui représente pour l'Indre et Loire près de 8000 euros par travailleur agricole, soit à peu près le revenu annuel d'un agriculteur. Si sa suppression est confirmée pour 2019, c'est donc la moitié des élevages tourangeaux qui serait menacée, soit 300 à 400 exploitations. C'est la fin de l'élevage en Touraine disent les professionnels. La perte de nombreux emplois aussi.

Eloi Canon est éleveur à Chemillé-sur-Dême tout au nord du département, il a 500 brebis mais à l'entendre, peut-être plus longtemps. "Cela fait quatre ans qu'on est en crise, que les prix de vente de nos cultures, notre viande et notre lait sont en-dessous de nos coûts de production. Le maintien de cette aide, c'est une question de survie pour nous".