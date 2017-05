En Côte d'Or, des tracteurs aux bancs d'essai pour moins polluer

Le conseil départemental de Côte-d'Or propose aux agriculteurs des bancs d'essai. Une sorte de contrôle technique de leur tracteur pour savoir si leurs machines fonctionnent bien et s'ils peuvent diminuer leur consommation de carburant. Une démarche qui permettrait donc de moins polluer.

Des tracteurs, capots ouverts et qui tournent seuls pendant 5 minutes. C'est ce que vous pourriez voir dans une des cours de fermes de la région. La CUMA, la coopérative d'utilisation de matériel agricole propose avec le département, de faire un contrôle technique des engins. Le banc d'essai dure une heure et coûte 120 euros. Le département prend en charge la moitié.

Mieux travailler pour moins consommer...

Fabrice, technicien à la CUMA devant son ordinateur pendant un banc d'essai - Fany Boucaud

Pour aujourd'hui, rendez-vous à Poinçon-les-Larrey, dans le nord du département. Fabrice Maitrot est dans son camion, derrière le tracteur qui tourne. Devant son ordinateur il explique que les courbes qui apparaissent lui permettent de vérifier si le tracteur n'a pas une avarie, si il consomme beaucoup ou pas et comment il doit être utilisé. En fait, c'est trouver l'optimisation totale de la machine. Fabrice est opérateur à la CUMA : "On va aider l'agriculteur a trouver la meilleure utilisation pour ses laboures. Et lui permettre de consommer moins. Pour un tracteur qui fait en moyenne 500 heures par an, c'est à peu près 500 à 600 litres de carburants économisés."

"Aider l'agriculteur pour mieux travailler, moins consommer de carburant et donc moins polluer" Fabrice, technicien à la CUMA Copier

... et donc moins polluer

C'est aussi polluer moins selon le technicien : "Moins de carburant utiliser, c'est moins de CO2 dans l'air et moins d'effet de serre. Un bénéfice économique et écologique". Et il faut aussi que ça devienne un réflexe pour Cédric Riel. Animateur à la CUMA, il aimerai voir beaucoup plus d'agriculteurs chaque année : "C'est la troisième fois que nous lançons cette opération et il ne faudrait pas attendre que le prix du carburant agricole s'envole pour essayer de faire des économies".

"Venir au banc d'essai plus régulièrement, ça doit devenir un réflexe" Cédric, animateur à la CUMA de Bourgogne Copier

Jean-Pierre amène son tracteur au banc d'essai et Fabrice, (à droite) est prêt à procéder aux analyses - Fany Boucaud

Le carburant représente 30% du budget d'une exploitation. Une somme conséquente pour Jean-Pierre Verdin, céréaliers et éleveur dans le Chatillonnais : "On consomme 100L à l'hectare chaque année donc ça va vite. Mais on est conscient de notre environnement. Et je pense que les agriculteurs participent très bien à l'avenir de la planète."

"Heureusement que l'on se soucie de la planète" Jean-Pierre, agriculteur en Côte d'Or Copier

Seul 70 tracteurs sont passés au bancs d'essais l'année dernière. Les services de Côte d'Or espère contrôler un peu plus de 100 tracteurs cette année.