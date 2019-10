Des tracteurs dés lundi dans le centre de Limoges : la colère paysanne s'exprime cette semaine en Haute-Vienne

Ce n'est que le début d'une semaine de mobilisation dans le monde agricole. Ce lundi matin c'est la coordination rurale de la Haute-Vienne qui appelait les agriculteurs à exprimer leur colère. Une vingtaine de tracteurs a déferlé dans le centre de Limoges et plus de 70 agriculteurs.

Limoges, France

EFC'est une semaine de mobilisation pour les agriculteurs. Dés ce lundi matin c'est la coordination rurale de la Haute-Vienne qui est passée à l'action en appelant les agriculteurs à défiler avec leurs tracteurs dans les rues de Limoges . Des agriculteurs qui ont pris pour cible les administrations. Ils étaient plus de 70 à manifester en centre ville avec une vingtaine de tracteurs

Plusieurs étapes pour exprimer leur colère

C'est d'abord devant les locaux de la MSA, la mutualité sociale agricole que les agriculteurs ont marqué un arrêt pour crier leur colère. "Il y en a assez des contrôles, laissez nous travailler"crient ils de manière unanime. Ils se sont ensuite rendus devant l'Agence de service de paiement prés de la place Jourdan où ils ont déversé avec leurs tracteurs des tonnes de déchets agricoles.

Les raisons de la colère des paysans sont nombreuses. "L'administration nous lâche et nous faisons face à une réglementation de plus en plus punitive" explique Emilie Ponse, la présidente de la coordination rurale de la Haute-Vienne. "_Et à coté de ça il y a le traité de libre échange avec le Canada mais aussi les zones anti pesticides qu'on veut nous imposer.._. le monde paysan est en danger"ajoute t-elle.

Des tonnes de déchets agricoles déversées devant l'entrée de l'Agence de Service de Paiement à Limoges © Radio France - Françoise Ravanne

Les agriculteurs de la coordination rurale ont ensuite pris la direction de la Haute-Vienne. Demain mardi ce sera au tour de la FDSEA et des JA de se mobiliser avec une opération coup de poing. Ils prévoient de bloquer l'A20 à hauteur de Limoges.