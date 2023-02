Des tracteurs devant les supermarchés, les agriculteurs manifestent dans le Puy-de-Dôme

Une vingtaine de tracteurs postés à l'entrée des supermarchés du Puy-de-Dôme. À quatre jours de l'ouverture du salon de l'Agriculture à Paris, la FNSEA et les Jeunes agriculteurs veulent se faire entendre. Ce mardi, ils ont défilé avec leurs tracteurs et ont manifesté devant plusieurs supermarchés du département (Lempdes, Issoire, Riom et Clermont-Ferrand).

Après leur passage dans les supermarchés, les agriculteurs se sont ensuite retrouvés à Lempdes devant la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) où ils ont fait brûlé des pneus. Un nuage de fumée noir qui était très visible ce mardi après-midi.

Les agriculteurs ont notamment mis l'accent sur la concurrence déloyale avec l'importation de produits européens et sur les prix, qui selon eux ne prennent pas en compte les coûts de production.