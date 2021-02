Des transports de saisonniers agricoles étrangers organisés pour les débuts des récoltes dans notre région

Pour le Vaucluse 134 ouvriers marocains sont arrivés hier ce mercredi à la mi-journée par avion à l'aéroport de Marignane au terme d'un protocole sanitaires très strict avant, pendant et après leur arrivée. Ces saisonniers Marocains ont fait un test PCR dans les locaux de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration à Casablanca, et et un test antigénique à l'aéroport de Marignane et il y aura "autoconfinement de sept jours chez l'employeur, avant un nouveau test" .

Ces saisonniers sont là pour une période habituelle de quatre à six mois comme chaque année . La plupart sont des habitués depuis des années dans le département et ont acquis dans les exploitations où il reviennent le statut de travailleurs qualifiés. Les exploitants agricoles qui les reçoivent ont de plus dans ces conditions particulières de crise sanitaires payés les billets d'avion et les frais de déplacement et assureront aussi la logistique de l'isolement durant une semaine.

Un transport supervisé et accompagné par la FDSEA 84

A la Chambre d'Agriculture de Vaucluse c'est la FDSEA qui est en charge de l'emploi et le syndicat agricole aura encadré cette arrivée comme il l'avait fait précédemment lors d'un premier arrivage sous protocole sanitaire au mois de décembre. Une organisation complexe pour la FDSEA 84 en lien avec l'Agence Régionale de Santé où les saisonniers après un trajet en car depuis Marignane avaient rendez-vous avec leurs différents employeurs sur la commune de Caumont-sur-Durance.

En décembre au terme d'un accord avec le gouvernement marocain , 154 saisonniers étaient déjà arrivés en Vaucluse pour des travaux saisonnier comme par exemple la taille des vignes qui se poursuit encore durant deux mois . La récoltes des fraises sous serres chauffées va débuter fin février, celle des asperges un peu avant.