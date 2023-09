Des travaux d'agrandissement à l'abattoir de Cernay, pour répondre à la forte demande des filières courtes

L'abattoir de Cernay s'est agrandi : c'est le seul qui existe dans le Haut-Rhin. Il a bénéficié de travaux, grâce à une enveloppe de 2 millions d'euros venue notamment de la Collectivité Européenne d'Alsace, la Région Grand Est et l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Un agrandissement pour faire face à une forte demande.

Un an de travaux

Les travaux ont duré un an. Ils ont permis à l'agrandissement des bâtiments administratifs, mais aussi les couloirs de circulation des animaux, pour améliorer leur bien-être.

Il y a aussi une nouvelle chambre froide et l'installation d'un laboratoire pour la fabrication de steaks surgelés, très demandé, c'est +de 60% de la viande en France.

L'atelier de fabrication de steaks hachés surgelés © Radio France - Guillaume Chhum

"Nous avons comme vocation à alimenter les filières courtes et nous étions arrivés à saturation. Il a fallu répondre à une forte demande, depuis le Covid notamment et donc investir sur la hausse des capacités frigorifiques et les ateliers de transformation pour adapter nos découpes et nos produits en fonction de la clientèle," explique Cyril Peton, le directeur de l'abattoir de Cernay.

30% des fermiers-aubergistes

Il est passé en 2022 dans l'abattoir de Cernay, près de 1.400 tonnes de viande dont 314 tonnes pour la filière courte. Il a été ouvert en 2006, après les fermetures de Colmar et Mulhouse. Il emploie 23 personnes et il y a environ 2.400 usagers par an.

L'abattoir permet aussi de maintenir l'élevage. Les fermiers-aubergistes du Haut-Rhin représentent 30% de l'activité.

Dans le tout nouvel atelier de fabrication de steaks hachés © Radio France - Guillaume Chhum

'C'est un maillon essentiel dans les circuits courts, pour le bien-être animal aussi puisque nous sommes seulement à une heure de route. L'animal est abattu et c'est très important pour nous de les accompagner jusqu'au bout. L'extension, faire du steak haché, ça peut aussi être une revalorisation dans les fermes-auberges, en réinventant des plats nouveaux, pour aussi séduire des jeunes couples avec des ces recettes nouvelles," souligne Serge Sifferlen, le président de l'association des fermes-auberges du Haut-Rhin.

L'abattoir de Cernay sert à l'abattage de porcs, ovins et caprins (moutons et chèvres), des bovins, mais aussi une petite activité de gibier d'élevage abattu sur place et transformé.